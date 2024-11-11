Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

"Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і підтвердив нашу постійну військову підтримку України. По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги з одягом, стрілецькою зброєю тощо. Нові пакети надійдуть уже наступного року (0,25) % від ВВП Естонії)", - наголосив міністр оборони.

У свою чергу Зеленський розповів, що в ході зустрічі подякував Певкуру за новий пакет та рішення виділяти на допомогу Україні 0,25% від ВВП на рік.

Він нагадав, що нещодавно по будівлі, де мешкає посол Естонії в Україні, вдарив "Шахед". І це ще одна ознака того, що тиск на Росію потрібно посилити для обмеження її військового виробництва.

"Окремо обговорили можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та наші невідкладні оборонні потреби та допомогу для комплектування нових бригад", - додав Зеленський.