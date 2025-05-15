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Эстония пыталась задержать корабль "теневого флота", но РФ подняла истребитель

Фото: Маргус Цахкна, глава Министерства иностранных дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) подняла в небо истребитель во время попытки Эстонии задержать в Балтийском море нефтяной танкер, который проигнорировал западные санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Цахкна, которого цитирует Reuters.

Согласно данным Военно-морских сил Эстонии, корабль "Ягуар" без флага, который на прошлой неделе попал под санкции Британии, отказался сотрудничать, когда его просили остановиться.

"Российская Федерация отправила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель нарушил территорию НАТО почти на одну минуту. Москва готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - заявил Цахкна.

В комментарии Reuters, представитель Сил обороны Эстонии объяснил, что корабль шел в международных водах и отказался изменить курс по требованию эстонского флота. После этого российский истребитель Су-35 приблизился к танкеру, сделал круг и ненадолго нарушил воздушное пространство Эстонии.

Финляндия, в свою очередь, обвинила российские корабли в безрассудном поведении в этом районе, а Литва заявила о вероятности "серьезной эскалации" в Балтийском море.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в феврале 2025-го российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши над восточной частью Гданьского залива.

Перед этим Нидерланды, Финляндия и Швеция перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

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