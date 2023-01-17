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За уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить сама РФ, - премьер Эстонии

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Вторник 17 января 2023 19:40
За уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить сама РФ, - премьер Эстонии Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

За уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить только Россия. Именно поэтому в ЕС нужно создать механизмы, которые позволят направить конфискованные активы для компенсации убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которое приводит ERR.

"Это несправедливо, когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины, а помогают Украине наши налогоплательщики. За то, что уничтожено, должна платить сама РФ", - заявила премьер-министр.

Каллас добавила, что замораживание активов не дает право собственности на них. Она отмечает, что нужно иметь юридическое основание для их конфискации.

"Поскольку страны ЕС являются правовыми государствами, естественно эти решения должны соответствовать всем правилам, в том числе международным", - пояснила Каллас.

Она отметила, что Эстония поможет Европейской комиссии прийти к этим решениям, а их поиск уже идет.

Напомним, Эстония планирует в этом месяце предоставить юридический план ареста российских активов в стране. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.

Европейская комиссия поддерживает идею Эстонии начать изъятие российских финансовых активов.

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