Премьер Эстонии призвала передать Украине танки и ПВО после удара россиян по Днепру

Союзникам необходимо передать Украине танки и ПВО, поскольку Россия должна быть привлечена к ответственности за такие удары, как по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Twitter.