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Премьер Эстонии призвала передать Украине танки и ПВО после удара россиян по Днепру

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Таллин, Воскресенье 15 января 2023 20:21
Премьер Эстонии призвала передать Украине танки и ПВО после удара россиян по Днепру Фото: Кая Каллас, премьер Эстонии (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Союзникам необходимо передать Украине танки и ПВО, поскольку Россия должна быть привлечена к ответственности за такие удары, как по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Twitter.

"Атаками на Днепр и другие города Украины Россия в очередной раз доказала, что она является террористическим государством. Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украине нужно оружие, в том числе танки и средства противовоздушной обороны. Россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления", - подчеркнула Каллас.

Напомним, вчера, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

По состоянию на вечер 15 января известно о 30 погибших и 75 раненых в результате вражеской атаки.

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