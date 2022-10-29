В ЕС назвали условие разморозки 300 млрд евро Центробанка России

Европейский союз может разморозить 300 млрд евро резервов Центрального банка Российской Федерации, если она добровольно присоединится к восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса, которого цитирует DPA .

По его словам, на сегодня заморожены российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках пакета санкций против России. Кроме того, под заморозку попали 300 млрд евро из валютных резервов Центробанка России.

"С моей точки зрения, эти 300 млрд евро как минимум можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - отметил Рейндерс.