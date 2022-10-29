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В ЕС назвали условие разморозки 300 млрд евро Центробанка России

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Брюссель, Суббота 29 октября 2022 17:16
В ЕС назвали условие разморозки 300 млрд евро Центробанка России Фото: европейский комиссар Дидье Рейндерс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз может разморозить 300 млрд евро резервов Центрального банка Российской Федерации, если она добровольно присоединится к восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса, которого цитирует DPA.

По его словам, на сегодня заморожены российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках пакета санкций против России. Кроме того, под заморозку попали 300 млрд евро из валютных резервов Центробанка России.

"С моей точки зрения, эти 300 млрд евро как минимум можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - отметил Рейндерс.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что мешает конфискации российских активов в Европе. По его словам, на сегодня отсутствует соответствующая правовая практика.

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