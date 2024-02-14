Эстония в ближайшее время может закрыть границы с Россией: подробности
Департамент полиции Эстонии предупредил о возможном закрытии российско-эстонской границы в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Эстонии.
Сообщается, что памятки с соответствующим предупреждениям россиянам выдают на пограничном пункте пропуска Нарва.
В департаменте полиции Эстонии заявили, что границу могут закрыть из-за миграционного давления.
"В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", - говорится в сообщении полиции Эстонии.
Эстонские власти также предупредили, что будут вынуждены закрыть границу, как было сделано в Финляндии, если "эта деятельность продолжится". Ранее начальник отдела погранслужбы департамента полиции Эстонии Вейко Коммусаар допускал, что некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с РФ будут закрыты.
Закрытие границы с РФ
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.
При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.
Кроме того, Эстония рассматривает возможность модернизировать границу с Россией. В частности, установить противопехотные и противотанковые мины.
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