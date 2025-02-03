Эстония готовится к выходу из БРЭЛЛ, граждан призвали запастись едой и настолками

В конце следующей недели Эстония отключится от общей с Россией и Беларусью энергосистемы (БРЭЛЛ). Гражданских призвали быть готовыми к возможным отключениям света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"На самом деле, проблема может возникнуть в любой момент: кабель может выйти из строя, подстанция может загореться. Мы все время жили относительно спокойно, вдали от крупных природных катастроф, как будто у Христа за пазухой. Поэтому теперь мы подготовлены и надеемся, что все будет хорошо", - заявил глава Тартуского водоканала Тоомас Капп.
Спасатели, в свою очередь, призвали гражданских проверить домашние запасы. Среди самого важного - еда длительного хранения, которая не потребует длительного приготовления.
"Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств. Возможно, принимаете что-то на постоянной основе, или стоит позаботиться о первой помощи, лекарства от головной боли, пластыри. Также нужны альтернативные источники света, и развлечения. Об этом на самом деле многие часто забывают. Но карты, или настольная игра могла бы быть", - отметила сотрудница бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.
Балтийские страны до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. В 2023-м стало известно о их намерении отключиться от общей энергосистемы.
В июле 2024-го Министерство энергетики Литвы заявило, что отсоединение состоится уже в начале 2025 года. После этого энергосистемы стран Балтии синхронизируются с европейской энергосистемой ENTSO-E.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.