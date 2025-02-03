Эстония готовится к выходу из БРЭЛЛ, граждан призвали запастись едой и настолками

"На самом деле, проблема может возникнуть в любой момент: кабель может выйти из строя, подстанция может загореться. Мы все время жили относительно спокойно, вдали от крупных природных катастроф, как будто у Христа за пазухой. Поэтому теперь мы подготовлены и надеемся, что все будет хорошо", - заявил глава Тартуского водоканала Тоомас Капп.

Спасатели, в свою очередь, призвали гражданских проверить домашние запасы. Среди самого важного - еда длительного хранения, которая не потребует длительного приготовления.

"Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств. Возможно, принимаете что-то на постоянной основе, или стоит позаботиться о первой помощи, лекарства от головной боли, пластыри. Также нужны альтернативные источники света, и развлечения. Об этом на самом деле многие часто забывают. Но карты, или настольная игра могла бы быть", - отметила сотрудница бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.