Эстония готова обсуждать отправку войск в Украину, - посол

Инициатива Макрона

В начале года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. При этом не так давно Париж объявил о готовности направить в Украину военных инструкторов.

При этом Макрон заявлял, что Франция хочет создать коалицию для подготовки войск на территории Украины.

По сообщениям СМИ, Париж обратилась с соответствующим предложением к странам Балтии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и Соединенным Штатам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.