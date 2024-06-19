Естонія готова обговорювати відправку військ до України, - посол

Ініціатива Макрона

На початку року президент Франції Еммануель Макрон не відкинув відправлення західних військ на Україну. Нещодавно Париж оголосив про готовність направити в Україну військових інструкторів.

Макрон заявляв, що Франція хоче створити коаліцію для підготовки військ на території України.

За повідомленнями ЗМІ, Париж звернулася з відповідною пропозицією до країн Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великобританії, Нідерландів та Сполучених Штатів.

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