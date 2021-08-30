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Естонія не видаватиме візу російському дипломату через висилку свого з РФ

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не видавати візу російському дипломату. Таке рішення було прийнято у відповідь на висилку естонського дипломата з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

"У дипломатії заведено відповідати на висилку дипломата висилкою дипломата. В такому випадку Міністерство закордонних справ бажає покласти край ситуації, що склалася і сподівається, що Російська Федерація утримається від подальшої ескалації ситуації, попри свою асиметричну реакцію", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС зазначили, що Естонія зацікавлена в хороших і конструктивних відносинах з усіма своїми сусідами, але це вимагає аналогічного бажання з боку Росії.

Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

У свою чергу в середині липня Естонія вислала з країни дипломата російського посольства.

Також на початку серпня Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії.

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