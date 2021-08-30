Естонія не видаватиме візу російському дипломату через висилку свого з РФ

Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не видавати візу російському дипломату. Таке рішення було прийнято у відповідь на висилку естонського дипломата з Росії.

"У дипломатії заведено відповідати на висилку дипломата висилкою дипломата. В такому випадку Міністерство закордонних справ бажає покласти край ситуації, що склалася і сподівається, що Російська Федерація утримається від подальшої ескалації ситуації, попри свою асиметричну реакцію", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС зазначили, що Естонія зацікавлена в хороших і конструктивних відносинах з усіма своїми сусідами, але це вимагає аналогічного бажання з боку Росії.