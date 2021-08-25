В Естонії посилюють карантин: названа дата

Зокрема, в магазинах і громадському транспорті потрібно буде носити маски, а в місцях громадського харчування, СПА, в ресторанах і кінотеатрах тепер вимагатимуть COVID-сертифікати.

Так, маски необхідно буде носити в публічних приміщеннях, де не перевіряються covid-сертифікати, а саме в торгових центрах, невеликих магазинах, громадському транспорті, банківських конторах, а також в муніципальних установах.

При цьому вакцинація не звільняє від обов'язкового носіння маски. Однак без масок зможуть ходити діти до 12 років.

"Правило носити маску в цих місцях поширюється на всіх. Причина такого рішення полягає в тому, що немає можливості перевіряти COVID-сертифікати при вході, наприклад, в громадський транспорт. А якщо у великому торговому центрі перевіряти сертифікати буде один конкретний працівник, то інший співробітник не буде знати, хто вакцинований, а хто ні", - заявив міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк.