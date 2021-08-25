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В Эстонии ужесточают карантин: названа дата

Автор: Валерия Полищук

В Эстонии ужесточают карантинные ограничения из-за COVID. Нововведения начнут действовать с четверга, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В частности, в магазинах и общественном транспорте нужно будет носить маски, а в местах общепита, СПА, в ресторанах и кинотеатрах теперь будут требовать COVID-сертификаты.

Так, маски необходимо будет носить в публичных помещениях, где не проверяются COVID-сертификаты, а именно в торговых центрах, небольших магазинах, общественном транспорте, банковских конторах, а также в муниципальных учреждениях.

При этом вакцинация не освобождает от обязательного ношения маски. Однако без масок смогут ходить дети до 12 лет.

"Правило носить маску в этих местах распространяется на всех. Причина такого решения заключается в том, что нет возможности проверять COVID-сертификаты при входе, например, в общественный транспорт. А если в большом торговом центре проверять сертификаты будет один конкретный работник, то другой сотрудник не будет знать, кто вакцинирован, а кто нет", - заявил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

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