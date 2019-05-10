В Естонії запропонували ввести санкції проти РФ

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу має намір запропонувати ввести додаткові санкції відносно Росії через видачу російських паспортів жителям ОРДЛО і окупованого Криму. Про це передає Eesti Paevaleht.

Рейнсалу планує зробити цю пропозицію на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок, 13 травня.

"Росія - ядерна країна, яка в останнє десятиріччя двічі використала силу стосовно країн-сусідів. Інтересам Естонії відповідає підтримка суверенітету і територіальної цілісності країн, щоб подібні акти агресії отримували релевантні трактування", - йдеться в повідомленні Рейнсалу.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації через видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент РФ Володимир Путін припустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

Крім того, уряд України прийняло рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року.