В Естонії назвали мету Путіна в Україні і розповіли, як його зупинити

В Естонії вважають, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є повний контроль над Україною. Для зриву його планів необхідні три умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу в інтерв'ю "24 каналу".
"Мета Путіна-повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.
За його словами, зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.
Нагадаємо, раніше Рейнсалу запропонував включити заборону на видачу віз в наступний пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
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