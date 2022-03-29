"Є можливості". Польща готова прийняти ще більше українських біженців

Польща готова приймати стільки українських біженців, скільки буде потрібно. У країні ще є можливості для цього, тому йде підготовка до нових хвиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра Пьотра Глинського для Politico.
"У нас є можливості, і ми як і раніше готові прийняти більше біженців", - заявив він.
За його словами, Польща за місяць прийняла 2,3 млн біженців з України, на сьогодні потік скоротився. При цьому, на його думку, важливо розділяти гуманітарну допомогу і допомогу Україні у війні проти Росії.
"Це дуже чутлива проблема з точки зору України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", - підкреслив він.
Він також пояснив різницю в підходах до прийому українських і сирійських біженців тим, що до війни в Польщі вже жили і працювали близько 1,5 млн українців, а також тим, що між країнами є глибокі культурні зв'язки.
"В українському підході до наших цінностей також видно зміни ... вони намагаються бути більш європейськими. Це результат війни", - додав Глинський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС погодила план підтримки українських біженців.
Також РБК-Україна писало про те, як країни ЄС підтримують біженців з України.
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