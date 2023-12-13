В ЕСПЧ провели слушания по делу "Украина против России" по Крыму

Речь идет о делах № 20958/14 и №38334/18.

Украинская сторона отметила судьям ЕСПЧ, что с начала российской оккупации Крыма в 2014 году ситуация с соблюдением прав человека на территории полуострова регулярно ухудшается год за годом.

"Пострадавшие от действий оккупационных "властей" не могут защитить свои нарушенные права и получить компенсацию в результате незаконных и варварских действий российских оккупантов", - рассказала Сокоренко.

Также она подчеркнула, что РФ отказывается сотрудничать с любой стороной, в том числе и с ЕСПЧ, по фактам нарушения прав человека на захваченных территориях Украины, что еще сильнее ухудшает ситуацию.

"Принимая во внимание мощную доказательную базу, которую мы предоставили за последние 9 лет, включая аргументы во время этих устных слушаний, просим ЕСПЧ признать Россию ответственной за нарушение прав человека, гарантированных Конвенцией, рассматриваемых в межгосударственном деле", - заявила уполномоченная Минюста.

Дело в ЕСПЧ по Крыму

Решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина против России" было объявлено ЕСПЧ 14 января 2021 года. Тогда впервые на международном уровне международным судебным органом был признан юридический факт оккупации РФ украинских Автономной Республики Крым и Севастополя.

Как отмечает уполномоченная Минюста Украины по делам ЕСПЧ, именно тогда произошло присоединение к "крымскому" кейсу еще одной межгосударственного дела по заявлению № 38334/18 в отношении политических заключенных.

Теперь ожидаются решения Евросуда по делу о нарушениях прав человека на крымском полуострове уже по существу.

Иск Украины против РФ в ЕСПЧ

Напомним, что в июне 2022 года ЕСПЧ принял новый иск Украины против России о массовых преступлениях, совершенных после широкомасштабного вторжения.

В январе 2023 года Евросуд определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.

Напомним также, что летом ЕСПЧ отказал России в удовлетворении исковых требований против Украины в полном объеме.