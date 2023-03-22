RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕСПЧ назвал дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма

Фото: ЕСПЧ назвал дату слушания дела Украины против России (facebook.com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 марта, Европейский суд по правам человека назначил дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКримЕСПЧЕвропейский судВойна России против Украины