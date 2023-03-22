ЕСПЧ назвал дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма

Сегодня, 22 марта, Европейский суд по правам человека назначил дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".
Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.
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