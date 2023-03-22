ЕСПЧ назвал дату слушания дела Украины против России по оккупации Крыма

Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека определил, что РФ оккупировала часть Донбасса 11 мая 2014 года. Также суд объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Позже ЕСПЧ объединил два дела Украины против России, чтобы ускорить их рассмотрение.

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