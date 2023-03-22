ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму

Нагадаємо, 25 січня Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії, щоб прискорити їх розгляд.

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