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ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму

Фото: ЄСПЛ назвав дату слухання справи України проти Росії (facebook.com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, Європейський суд з прав людини призначив дату слухання справи України проти Росії щодо окупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Нагадаємо, 25 січня Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Пізніше ЄСПЛ об'єднав дві справи України проти Росії, щоб прискорити їх розгляд.

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