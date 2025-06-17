ЕСПЧ назвал дату оглашения решения по делу самолета MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 июля объявит решение по делу "Украина и Нидерландов против России" о сбитии малайзийского "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Отмечается, что это межгосударственное дело охватывает жалобы относительно российских военных операций в Украине с 24 февраля 2022 года и конфликта на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, который начался в 2014 году, включая сбитие рейса MH17.

"Суд вынесет решение Большой палаты по межгосударственному делу Украина и Нидерланды против России 9 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Россия сбила "Боинг-777" рейса MH17

Напомним, в июле 2014 года в небе над временно оккупированной частью Донецкой области был сбит пассажирский "Боинг-777" Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту.

Международное следствие установило, что самолет сбила российская зенитная ракета "Бук", привезенная с территории РФ, которая принадлежит 53-й бригаде ПВО российской армии. После пуска установку быстро вернули обратно в Россию.

Следствие и суд в Нидерландах пришли к выводу, что запуск ракеты осуществили пророссийские боевики с участием российских военных.

Также напомним, в феврале 2023 года ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно большое производство.

В июне 2024 года состоялись слушания в ЕСПЧ по совместному делу Украины и Нидерландов против России. Представители государства-ответчика не явились на слушания, но оба истца присутствовали.

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