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ЄСПЛ назвав дату оголошення рішення у справі літака MH17

Вівторок 17 червня 2025 19:22
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ЄСПЛ назвав дату оголошення рішення у справі літака MH17 Фото: ЄСПЛ оголосить рішення у справі України та Нідерландів проти Росії 9 липня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 9 липня оголосить рішення у справі "Україна та Нідерландів проти Росії щодо збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 у липні 2014 року в небі над Донецькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЄСПЛ.

"Суд винесе рішення Великої палати у міждержавній справі Україна та Нідерланди проти Росії 9 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця міждержавна справа охоплює скарги щодо російських військових операцій в Україні з 24 лютого 2022 року та конфлікту на сході України за участю проросійських сепаратистів, який розпочався у 2014 році, включаючи збиття рейсу MH17.

Росія збила "Боїнг-777" рейсу MH17

Нагадаємо, у липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області було збито пасажирський "Боїнг-777" Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 осіб на борту.

Міжнародне слідство встановило, що літак збила російська зенітна ракета "Бук", привезена з території РФ, яка належить 53-й бригаді ППО російської армії. Після пуску установку швидко повернули назад до Росії.

Слідство і суд у Нідерландах дійшли висновку, що запуск ракети здійснили проросійські бойовики за участю російських військових.

Також нагадаємо, у лютому 2023 року ЄСПЛ об'єднав справи "Україна і Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження.

У червні 2024 року відбулися слухання в ЄСПЛ щодо спільної справи України та Нідерландів проти Росії. Представники держави-відповідача не з'явилися на слухання, але обидва позивачі були присутні.

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