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ЄСПЛ запросив в РФ інформацію про стан здоров'я Сенцова

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 20:14
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Справі Сенцова ще 8 липня 2014 року надано пріоритет

Європейський суд з прав людини запросив в уряду Росії детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомив глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чіков у своєму Telegram-каналі.

"Суд почав просити в уряду Росії інформацію про дотримання щодо заявника вимог статей 2, 3 і 5 Конвенції у зв'язку з його голодуванням. По суті це означає, що влада зобов'язана не допустити смерті Сенцова (позитивні зобов'язання права на життя), але і не має права використовувати способи примусового годування (негативні зобов'язання щодо заборони катувань). Суд також просить представити детальну інформацію про поточний стан здоров'я Олега Сенцова разом з медичною документацією до 27 червня", - повідомив Чіков. 

Також Суд запропонував Сенцову припинити голодування.

Крім того, в ЄСПЛ нагадали, що справі Сенцова ще 8 липня 2014 року надано пріоритет. 

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в Росії.

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Теги публікації: ЕСПЧ, Російська Федерація, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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