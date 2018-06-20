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ЕСПЧ запросил у РФ информацию о состоянии здоровья Сенцова

НовостиОбщество    20.06.2018 - 20:14
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет

Европейский суд по правам человека запросил у правительства России подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь), но и не вправе использовать способы принудительного кормления (негативные обязательства по запрету пыток. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщил Чиков.

Также Суд предложил Сенцову прекратить голодовку.

Кроме того, в ЕСПЧ напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России.

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Теги публикации: ЕСПЧ, Российская Федерация, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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