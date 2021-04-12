Україна може потрапити під санкції через невиконання рішень ЄСПЛ, - Гілецький

"Міжнародне співтовариство і Парламентська асамблея, зокрема, пильно спостерігають за виконанням міжнародних зобов'язань України щодо забезпечення незалежності суддів національних і міжнародних судів, особливо у світлі демократичних реформ і задекларованого проєвропейського вибору України. Питання з виконанням рішень Європейського суду є не тільки частиною зобов'язань держави перед Радою Європи, але має і вкрай важливе геополітичне значення у світлі протистояння російській агресії", - заявив Гілецький.

За його словами, Україна не повинна допустити, щоб вона стала в один ряд з Росією, де рішення ЄСПЛ перестали виконуватися, чим безумовно скористаються антиукраїнські сили.

"На жаль, у зв'язку з невиконанням рішень ЄСПЛ, зокрема липневого рішення Пленуму Європейського суду Україна може потрапити під санкції, як це сталося з Польщею, щодо якої було запроваджено моніторинг ПАРЄ. Причина - порушення незалежності судової влади, що якраз і було констатовано Пленумом ЄСПЛ щодо України у рішенні від 6 липня 2020 року, де йшлося про зазіхання на незалежність самого Європейського суду. Тому виконання Україною рішення Пленуму ЄСПЛ перебуває на особливому контролі в Парламентській Асамблеї, - заявив політик.

Він також закликав владу забезпечити своєчасне і повне виконання рішень ЄСПЛ в цілому, і рішення пленуму, зокрема, підтвердивши таким чином свою прихильність демократичним цінностям, утвердженню принципів справедливого правосуддя та гарантій прав людини.