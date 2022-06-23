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Україна подала ще один позов проти Росії в ЄСПЛ: що відомо

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Україна, Четвер 23 червня 2022 19:15
Україна подала ще один позов проти Росії в ЄСПЛ: що відомо Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (rbc.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

"Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій Росії в Україні", - наголосив Денис Малюська.

Він підкреслив, що кожного дня по всій території України Росією проводиться невибіркове і непропорційне застосування військових сил та засобів проти цивільного населення та майна громадян, порушуючи всі відповідні норми міжнародного права.

"Десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва", - заявив міністр.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022. Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. На першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше 80 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини.

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