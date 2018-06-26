В ЄСПЛ відповіли на подання Мін'юсту України щодо Сенцова

Суд не дав прямої відповіді на вимогу України надати Денисовій доступ до Сенцова

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відповів на подання уряду України щодо застосування правила 39 регламенту ЄСПЛ щодо Олега Сенцова. Про це в Facebook повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

За його словами, суд зазначив, що у відповідь на аналогічну скаргу, подану адвокатами Сенцова, черговий суддя прийняв рішення зробити інформаційний запит на підставі правила 54 в РФ за станом здоров'я Сенцова і надав строк до 27 червня для надання такої інформації.

Крім того, заява уряду України приєднають до справи Сенцова. Заяву уряду України приєднають до справи самого Сенцова. Також уряд України прийме участь у справі в якості третьої особи у відповідності зі ст. 36 параграфа першого Європейської Конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Він зазначив, що даний пункт передбачає, що "у всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, Висока договірна сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати письмові зауваження і брати участь у слуханнях". Отже, Європейський суд вважає Сенцова громадянином України.

При цьому суд не дав прямої відповіді на вимогу уряду України надати уповноваженій Радою з прав людини Людмилі Денисовій доступ до Сенцова.

Ліщина зазначив, що на даний момент готується додаткова заява для уточнення цього питання. Одночасно триває підготовка спільної міждержавної заяви щодо всіх українських політичних в'язнів Кремля.

Нагадаємо, що 21 червня Міністерство юстиції України підготувало і подало заяву до ЄСПЛ у зв'язку з порушенням прав громадянина України Олега Сенцова Росією з проханням вплинути на неї.