В ЕСПЧ ответили на представление Минюста Украины по Сенцову

Суд не предоставил прямого ответа на требование Украины предоставить Денисовой доступ к Сенцову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на представление правительства Украины по применению правила 39 регламента ЕСПЧ относительно Олега Сенцова. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

По его словам, суд отметил, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании правила 54 в РФ по состоянию здоровья Сенцова и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

Кроме того, заявление правительства Украины присоединят к делу Сенцова. Заявление правительства Украины присоединят к делу самого Сенцова. Также правительство Украины примет участие в деле в качестве третьего лица в соответствии со ст. 36 параграфа первого Европейской Конвенций по правам человека (ЕКПЧ). Он отметил, что данный пункт предусматривает, что "во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокая договорная сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях". Итак, Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины.

При этом суд не предоставил прямого ответа на требование правительства Украины предоставить уполномоченному Радой по правам человека Людмиле Денисовой доступ к Сенцову.

Лищина отметил, что на данный момент готовится дополнительное заявление для уточнения этого вопроса. Одновременно продолжается подготовка общего межгосударственного заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля.

Напомним, что 21 июня Министерство юстиции Украины подготовило и подало заявление в ЕСПЧ в связи с нарушением прав гражданина Украины Олега Сенцова Россией с просьбой повлиять на нее.