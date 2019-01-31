У ЄСПЛ назвали дату розгляду позову України проти Росії

Йдеться про позов України проти Росії від 13 березня 2014 року відносно Криму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит межгосударственный иск Украины против России относительно оккупации Крыма 27 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

"Европейский суд по правам человека проведет заседание 27 февраля 2019 года", - заявили в суде.

Палата Европейского суда по правам человека приняла решение о передаче четырех межгосударственных заявлений Украины против России относительно нарушений прав человека в анексованому Крыму и на востоке Украины в Большую палату Европейского суда.

"Руководство Украины заявляет, что Российская Федерация, начиная с 13 марта 2014 года, осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым частью Украины, а также выполняет юрисдикцию относительно ситуации, которая привела ко многим нарушениям Конвенции (Европейской конвенции прав человека, - ред.)", - добавили в суде.

Напомним, Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.

РБК-Украина писало, что 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.

Отметим, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудил отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.