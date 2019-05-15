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ЄСПЛ призначив слухання у справі "Україна проти РФ" на 11 вересня

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 14:29
ЄСПЛ призначив слухання у справі "Україна проти РФ" на 11 вересня
Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Засідання ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії (Крим)" призначено на 11 вересня

Засідання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Україна проти Росії (Крим)" призначене на 11 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини у Facebook.

"Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, якого ми чекали з лютого цього року. Засідання суду щодо прийнятності 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня 2019 р. Тримаємо кулаки і схрестімо пальці, щоб на цей раз воно сталося", - написав Ліщина.

За його словами, "як тільки Велика палата ЄСПЛ ухвалить рішення про нову дату слухання, ми в найкоротші терміни повідомимо про це ЗМІ і громадськість, і запросимо на ці слухання, як і попередньо планували".

ЄСПЛ призначив слухання у справі &quot;Україна проти РФ&quot; на 11 вересня

Як повідомляло РБК-Україна, 18 лютого Міністерство юстиції України направило в ЄСПЛ додаткову заяву по справі незаконно затриманих російськими спецслужбами українських моряків.

Додамо, раніше родичі українських військовополонених моряків зустрілися з постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебой і обговорили подачу індивідуальних скарг у ЄСПЛ.

6 лютого, ЄСПЛ переніс на невизначений термін слухання по кримській скарзі України проти Росії з приводу анексії Криму. Раніше в суді повідомляли, що розглянуть міждержавний України позов проти Росії щодо окупації Криму 27 лютого. Мова йде про позов проти Росії від 13 березня 2014 року щодо Криму.

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