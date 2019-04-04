ЄСПЛ комунікував справу проти Росії про катастрофу МН17

Європейський суд з прав людини комунікував справу проти Росії про катастрофу літака МН17 на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба суду.

Також суд повідомив Росію про скаргу 380 родичів загиблих під час аварії рейсу MH17 на сході України.

"Вони заявляють, зокрема, що Російська Федерація безпосередньо або побічно несе відповідальність за крах літака, а також не розслідувала його чи не співпрацювала з іншими розслідуваннями", - йдеться в документі суду

Відзначимо, що в березні цього року РФ і Нідерланди вели переговори з приводу збитого МН17 на Донбасі. Переговори були конфіденційними.

Також РБК-Україна писало, що 23 листопада родичі 55 загиблих в авіакатастрофі подали до Європейського суду з прав людини проти Росії.

Раніше секретар Ради безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що заява Міністерства оборони Росії про нібито приналежність ракети, яка збила MH17 на Донбасі влітку 2014, Україні є черговим фейком.

Як повідомлялося, російські військові заявили, що нібито ракету "Бука", якої збили малайзійський лайнер, в 1986 році передали у військову частину 20152, яка входила до складу Прикарпатського військового округу в Тернопільській області. На сьогодні даний підрозділ дислокується у Стрию Львівської області.

До цього Спільна слідча група повідомила, що рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році збили з "Бука" російської 53 бригади, яка дислокується в місті Курськ.

Зазначимо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинуло 298 людей, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.