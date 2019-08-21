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"Зоря" вирушила на перший матч плей-офф Ліги Європи у складі 20 гравців

Новини » Спорт    21.08.2019 - 12:34
"Зоря" вирушила на перший матч плей-офф Ліги Європи у складі 20 гравців
Фото: футболісти "Зорі" відправляються в Барселону (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Луганчани вирушили до Барселони

Футболісти луганської "Зорі" вирушили до Барселони на перший матч раунду плей-офф Ліги Європи проти "Еспаньйола". Про це інформує прес-служба українського клубу.

Вранці 21 серпня чартерним авіарейсом до Барселони вирушили 20 футболістів "Зорі".

Список гравців:

Воротарі: Микита Шевченко, Заурі Махарадзе, Нікола Василь;

Захисники: Джоель Абу Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Олександр Тимчик, Максим Білий;

Півзахисники: Леван Арвеладзе, Євген Чеберко, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванісеня;

Форварди: Пилип Будківський, Владислав Кабаєв, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Артем Громов, Владислав Кочергін, Назарій Русин.

Нагадаємо, що Назарій Русин на минулій зустрічі отримав червону картку. Таким чином він отримав дискваліфікацію і не зможе взяти участь у поєдинку.

Перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду футбольної Ліги Європи між "Еспаньолом" і луганською "Зорею" пройде в четвер, 22 серпня, в Барселоні. Поєдинок розпочнеться о 22.00, його обслуговуватимуть німецькі судді.

"Зоря" на попередній стадії вибила софійський ЦСКА (1:1, 1:0), а "Еспаньол" обіграв "Люцерн" в двох матчах з однаковим рахунком 3:0.

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