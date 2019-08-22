Еспаньол - Зоря: анонс матчу

Фото: тренування "Зорі" перед матчем з "Еспаньолом" (twitter.com/RCDEspanyol)

Готуємося до першого поєдинку раунду плей-офф Ліги Європи

Барселонський "Еспаньол" і луганська "Зоря" зустрінуться в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі УНІАН. Букмекери вважають каталонців беззаперечними фаворитами поєдинку. Напередодні луганчани вирушили на матч у складі 20 гравців.

22 серпня 22:00

Барселона, стадіон "Корнелья-Ель Прат"

Перед українською командою залишилася остання перешкода на шляху до групового етапу Ліги Європи, де "Зорі" треба буде пройти представника топ-чемпіонату.

"Еспаньол" провів затяжну 12 річну паузу в єврокубках, котра перервалася тільки цього сезону, коли команда посіла в чемпіонаті Іспанії 7 місце.

Найвищим досягненням клубу став фінал тоді ще Кубка УЄФА в сезоні 2006/07. Вирішальний матч був чисто іспанським - "Еспаньол" проти "Севільї", і в ньому після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час володаря трофея визначали 11-тиметрових. Які стали розчаруванням для каталонців - поразка 1:3.

"Зоря" дебютувала у Лізі Європи УЄФА лише у сезоні 2014/15, проте не змогла пройти до групового етапу, покинувши турнір у раунді плей-оф кваліфікації. Наступний єврокубковий сезон завершився для клубу на тій самій стадії. Уперше "Зоря" пробилася до групової стадії ЛЄ у сезоні 2016/17.

У минулих раундах кваліфікації нинішнього сезону "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).

Обидві команди програли у своїх останніх матчах у внутрішніх чемпіонатах. Так, "Еспаньол" поступився "Севільї" - 0:2, а "Зоря" віддала три очки "Олександрії" - 1:2. При цьому іспанська команда провела лише один матч у Ла Лізі, тоді як луганчани вже відіграли чотири поєдинки в УПЛ (два виграші, одна поразка та нічия).