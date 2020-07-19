Есмінець ВМС США прямує в Чорне море

Ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США сьогодні розпочав свій транзит у напрямку до Чорного моря. Він буде брати участь в міжнародних навчаннях "Sea Breeze-2020".

Про це повідомляє прес-служба командування Шостого флоту ВМС США.

Це вже п'ятий американський корабель, який відвідав Чорне море з початку 2020 року.

"Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальним поданням рішучості США стосовно колективного захисту Європи", - заявив віце-адмірал Джин Блек, командувач 6-м флотом США.

Нагадаємо, для посилення обороноздатності України в Азовське море відправлять американські катери типу Mark VI.

Зазначимо, крім катерів Mark VI, США продадуть Україні гармати, інфрачервоні радари та інше військове обладнання.

Крім того, три катери класу Island Україна планує отримати від США наступного року.