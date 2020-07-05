Американські катери Mark VI відправлять в Азовське море, - ВМС

Фото: американський катер Mark VI (flickr.com/compacflt)

Катери Mark VI український флот отримає від Сполучених Штатів

Для посилення обороноздатності України в Азовське море відправлять американські катери типу Mark VI. Україна першою у світі отримає ці катери від Сполучених Штатів Америки.

Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю виданню "Думская".

За словами Неїжпапи, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частину цих катерів відправлять в Азовське море.

"Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували - це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі - як поетапно розвивати ВМС України", - наголосив він.

Як зазначив командувач ВМС, на катери Mark VI можна встановити зброю та обладнання для різних цілей.

"Починаючи від функції патрулювання і закінчуючи висадкою диверсійних сил біля берега противника, обладнання для пошуку та знищення мін, ракетні комплекси малої дальності для знищення противника", - додав Неїжпапа.

Нагадаємо, крім катерів Mark VI, США продадуть Україні гармати, інфрачервоні радари та інше військове обладнання.

Крім того, три катери класу Island Україна планує отримати від США наступного року.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький