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Американські катери Mark VI відправлять в Азовське море, - ВМС

Новини » Політика     05.07.2020 - 22:36
Американські катери Mark VI відправлять в Азовське море, - ВМС
Фото: американський катер Mark VI (flickr.com/compacflt)

Катери Mark VI український флот отримає від Сполучених Штатів

Для посилення обороноздатності України в Азовське море відправлять американські катери типу Mark VI. Україна першою у світі отримає ці катери від Сполучених Штатів Америки.

Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю виданню "Думская".

За словами Неїжпапи, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частину цих катерів відправлять в Азовське море.

"Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували - це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі - як поетапно розвивати ВМС України", - наголосив він.

Як зазначив командувач ВМС, на катери Mark VI можна встановити зброю та обладнання для різних цілей.

"Починаючи від функції патрулювання і закінчуючи висадкою диверсійних сил біля берега противника, обладнання для пошуку та знищення мін, ракетні комплекси малої дальності для знищення противника", - додав Неїжпапа.

Нагадаємо, крім катерів Mark VI, США продадуть Україні гармати, інфрачервоні радари та інше військове обладнання.

Крім того, три катери класу Island Україна планує отримати від США наступного року.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикикатерАзовское моревмс Украины
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