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Есмінець США проплив біля Владивостока у відповідь на "надмірні претензії Росії"

Новини » Політика    06.12.2018 - 00:17
Есмінець США проплив біля Владивостока у відповідь на "надмірні претензії Росії"
Фото: есмінець США (c6f.navy.mil)

У ВМС США назвали метою операції забезпечення дотримання права вільного проходу в міжнародних водах

Американський ракетний есмінець USS McCampbell проплив у середу, 5 грудня, в спірних водах Японського моря в безпосередній близькості від затоки Петра Великого на півдні Приморського краю Росії, де розташований Владивосток. Про це повідомила прес-секретар Тихоокеанського флоту, лейтенант ВМС США Рейчел Макмарр, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"McCampbell проплив у безпосередній близькості від затоки Петра Великого, щоб кинути виклик надмірним морським претензіями Росії і відстояти права, свободи та законне використання моря, якими користуються Сполучені Штати та інші нації», - заявила Макмарр.

Як повідомляє видання, американський військовий корабель зробив маневр, званий ВМС "Свободою навігації".

Представник ВМС підкреслила, що США не визнають претензії Росії на водні території, і заявила, що Москва претендує на райони, які набагато перевищують гарантовані міжнародним правом 12 миль від російського узбережжя.

Зі слів посадових осіб США, такі операції покликані забезпечити дотримання права вільного проходу в міжнародних водах і оскаржити надмірні претензії.

"Ці операції демонструють, що Сполучені Штати будуть літати, плавати і діяти скрізь, де це допускається міжнародним правом. Це стосується як Японського моря, так і інших місць по всьому світу", - сказала Макмарр.

Нагадаємо, НАТО пообіцяли спрямувати Росії чіткий заклик не використовувати анексію Криму і нелегально побудований Керченський міст для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря. Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс збільшив свою присутність у Чорному морі, кількість кораблів, що здійснюють патрулювання, зросла до 20.

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