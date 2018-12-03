НАТО збільшив свою військову присутність у Чорному морі, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

При цьому Столтенберг прямо не підтвердив можливості входження кораблів НАТО в Азовське море

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс збільшив свою військову присутність у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Зокрема, як зазначив генсек, чисельність кораблів, які здійснюють патрулювання, зросла до 20.

"Союз НАТО збільшив свою військову присутність у Чорному морі, де чисельність кораблів, які здійснюють патрулювання, зросла до 20, так само, як і кількість днів патрулювання, яка збільшилася минулого року з 80 до 120. Там ми маємо три країни-союзниці - Болгарію, Туреччину та Румунію. Задіяно більше повітряного спостереження та розвідки. Ми проводимо ретельний моніторинг ситуації", - зазначив він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Брюсселі 4 грудня надішлють РФ чіткий заклик не використовувати анексію Криму та нелегальну побудову Керченського мосту для недопуску кораблів українського флоту до Азовського моря.

"Поки що рано говорити, про що саме будуть говорити міністри, але я очікую, що країни-союзниці надішлють Росії дуже чіткий сигнал: те, що вона нелегально анексувала Крим та незаконно проклала міст, який з’єднує Крим і Росію, не може використовуватися для вчинення перешкод рухові українських човнів через Керченську протоку до Азовського моря", - підкреслив генсек.

Однак він прямо не підтвердив можливості входження військових кораблів НАТО в Азовське море, наполягаючи на тому, що патрулювання морського та повітряного просторів у Чорноморському регіоні з боку альянсу істотно зросло.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Росія повинна звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці 25 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, в НАТО підкреслювали, що Росія не має ніяких підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.

Відзначимо також, Україна буде просити закрити Босфор для Російської Федерації у зв'язку з агресією у Керченській протоці.