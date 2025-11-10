Эскалация на границе с Израилем: США готовы поддержать Ливан в разоружении "Хезболлы"

США готовы оказать поддержку ливанской армии для реализации плана разоружения вооруженных группировок, объявленного в августе 2025 года, который до сих пор не продвинулся из-за противодействия "Хезболлы".

Американские представители заявили о готовности содействовать стабилизации ситуации на юге Ливана, где Израиль регулярно наносит удары по позициям "Хезболлы". Поддержка направлена на прекращение деятельности вооруженных групп и восстановление контроля государства над всей территорией страны. Конкретные формы помощи пока не раскрываются.

Президент Ливана Джозеф Аун, который вступил в должность в январе после прекращения двухмесячной войны между Израилем и "Хезболлой" в конце 2024 года, подчеркнул необходимость давления на Израиль, чтобы остановить его "непрерывные атаки" на Ливан.

Удар Израиля по Ливану на прошлой неделе

На прошлой неделе Израиль нанес одни из самых мощных ударов по Ливану со времени действия перемирия, поддержанного США и Францией. В Израильской армии объяснили это попытками "Хезболлы" восстановить военный потенциал после потерь в прошлогодней войне.

Аун заявил, что Израиль должен полностью соблюдать условия соглашения, чтобы ливанские войска могли быть развернуты на южной границе и реализовать план разоружения. Летом армии поручили разработать механизм, который позволит до конца года установить государственный контроль над всем оружием в Ливане.

Спецпредставитель США по Ливану Том Баррак отметил, что правительство страны сталкивается со сложностями в изъятии вооружения "Хезболлы". Группировка отказывается складывать оружие, ссылаясь на "израильскую агрессию".

Издание отмечает, что ситуация в Ливане создает риски для хрупкого перемирия в секторе Газа между Израилем и "Хамасом", который является союзником "Хезболлы" и еще одним прокси Ирана.

Как известно, перемирие является частью плана президента США Дональда Трампа по завершению войны, которая длится более двух лет.