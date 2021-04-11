RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ескалація на Донбасі: у Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії

Автор: Артур Родивилов

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.

Про це повідомляє німецьке видання OOZ.

За словами політика, Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України - це випробування для Заходу.

"Час дозованих санкцій у такому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", - заявив Вебер.

Раніше декілька європейських країн, а також США висловили стурбованість з приводу повідомлень про переміщення російських військ поблизу кордонів України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебой докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

Крім того, на тлі агресивних дій Росії відбулася телефонна розмова Кулеби з главою МЗС Німеччини. У Берліні запевнили, що уважно стежать за діями Росії поблизу українського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасСанкції
Читайте також
Міноборони Німеччини вимагає від РФ пояснити переміщення військ
Окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників, - ТКГ
Прогноз погоди