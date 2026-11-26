По словам военного представителя НАТО полковника Мартина О'Доннелла, если в 2025 году в акватории фиксировали менее 50 инцидентов, то в этом году их количество достигло 400-500.

Поэтому Черное море стало даже опаснее для моряков, чем Ормузский пролив на фоне противостояния США и Ирана - с начала года в Черном море погибли по меньшей мере 40 членов экипажей (против 25 в Ормузском проливе).

О'Доннелл подчеркнул, что для мировой торговли - прежде всего, поставки зерна и топлива - этот регион имеет критическое значение, а любые сбои в потоках продовольствия и энергоносителей будут иметь глобальные последствия, которые ударят и по Соединенным Штатам.

В то же время, причерноморским государствам Альянса (Румынии, Болгарии и Турции) все сложнее контролировать морские границы.

По словам капитана ВМС Румынии Михая Йордаке, румынский флот работает на грани возможностей, постоянно обезвреживая взрывоопасные объекты с помощью водолазов и подводных дронов.

"Четыре года назад мы были готовы к одной дрейфующей мине, а сейчас мы сталкиваемся с десятками дрейфующих дронов. У нас недостаточно людей, персонала и оборудования, чтобы справиться со всеми коммерческими судами и беспилотниками", - отметил Йордаке.

На фоне роста угроз на восточном фланге НАТО - в частности, недавнего падения российских крылатых ракет на юго-востоке Польши и регулярных нарушений воздушного пространства Альянса беспилотниками - в Брюсселе уверяют в готовности защищать союзников в соответствии со статьей 5 устава НАТО.

"Я бы сказал, что не должно быть никаких сомнений в готовности и способности НАТО действовать", - подчеркнул спикер Альянса Мартин О'Доннелл.