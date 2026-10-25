Черное море стало опаснее Персидского залива, - FT

Черное море стало самым опасным торговым маршрутом в мире из-за российских атак, превзойдя по количеству погибших моряков даже Персидский залив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечает издание, экипажи судов постоянно сталкиваются с ударами беспилотников и ракет.

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в этом году в регионе пострадали более 570 судов, а число погибших превысило 40 человек.

Интенсивность приступов стремительно возросла, и в третьем квартале количество атак в среднем превышало четыре в день из-за взаимного противостояния на морских путях.

Из-за угрозы стоимость военного страхования судов в Черном море выросла до 15% от стоимости корпуса, что вдвое превышает ставки в Персидском заливе.

Экспорт агропродукции из украинских портов упал примерно на 75% довоенного уровня.

"Для меня Черное море и мероприятие в украинские порты - это почти самоубийство. Общее ощущение такое, что угроза жизни существует постоянно", - рассказал Олег Григорюк, глава Профсоюза работников морского транспорта Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Черное море стало зоной повышенного риска из-за минирования и обстрелов портов.

Ситуация резко обострилась после срыва зернового соглашения 2023 и начала украинских атак на российские объекты в Крыму и Керченском проливе, на что Кремль ответил усилением ударов по гражданскому судоходству.

В сентябре Объединенный военный комитет расширил самый высокий уровень военного риска почти на все Черное море.