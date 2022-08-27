Ще три судна вийшли з портів України "зерновим коридором"

З портів України зранку оговталися ще три кораблі із зерновою продукцією в рамках "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерновими вантажами.

Як повідомлялось, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

При цьому у Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

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