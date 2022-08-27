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Ще три судна вийшли з портів України "зерновим коридором"

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Україна, Субота 27 серпня 2022 11:53
Ще три судна вийшли з портів України "зерновим коридором" Фото: ще три судна вирушили з України "зерновим коридором" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З портів України зранку оговталися ще три кораблі із зерновою продукцією в рамках "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

"Продовжується робота щодо відвантаження зерна в українських портах", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, на ранок суботи, 27 серпня, з українських портів вирушили ще 3 судна із зерновими вантажами.

Зернова угода

22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

Як повідомлялось, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

При цьому у Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

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