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Ще три області під загрозою потрапляння в "червону" зону, - Ляшко

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Київ, Середа 03 листопада 2021 10:08
Ще три області під загрозою потрапляння в "червону" зону, - Ляшко Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть розширити "червону" зону карантину. Ще три області під загрозою потрапляння в цю зону.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, в цій зоні вже перебуває 16 регіонів.

"У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області", - заявив він.

Зазначимо, у "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей.

Нагадаємо, у Києві оновили COVID-статистику. За минулу добу померли 69 людей - це новий антирекорд.

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Віктор Ляшко Карантин Червона зона карантину
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