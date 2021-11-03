Ще три області під загрозою потрапляння в "червону" зону, - Ляшко
Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні можуть розширити "червону" зону карантину. Ще три області під загрозою потрапляння в цю зону.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
За його словами, в цій зоні вже перебуває 16 регіонів.
"У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області", - заявив він.
Зазначимо, у "червоній" зоні перебуває Київ та 15 областей.
Нагадаємо, у Києві оновили COVID-статистику. За минулу добу померли 69 людей - це новий антирекорд.