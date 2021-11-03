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Еще три области под угрозой попадания в "красную" зону, - Ляшко

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Киев, Среда 03 ноября 2021 10:08
Еще три области под угрозой попадания в "красную" зону, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в эту зону.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - заявил он.

Отметим, что в "красной" зоне находятся Киев и 15 областей.

Напомним, в Киеве обновили COVID-статистику. За минувшие сутки скончались 69 человек - это новый антирекорд.

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Виктор Ляшко Карантин Красная зона карантина
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