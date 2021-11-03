Еще три области под угрозой попадания в "красную" зону, - Ляшко
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в эту зону.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
По его словам, в этой зоне уже находятся 16 регионов.
"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - заявил он.
Отметим, что в "красной" зоне находятся Киев и 15 областей.
Напомним, в Киеве обновили COVID-статистику. За минувшие сутки скончались 69 человек - это новый антирекорд.