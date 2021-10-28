"Нафтогаз" та Оператор ГТС можуть отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2"

Україна може отримати дорадчий голос під час сертифікації "Північного потоку-2". "Нафтогаз" та Оператор ГТС вже подали відповідну заявку.

Про це РБК-Україна повідомили у федеральному мережевому агентстві (ФСА) Німеччини, йдеться у матеріалі " Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС ".

НАК і Оператор ГТС вже подали заявки у ФСА на участь у сертифікації. Документи можуть розглядатися протягом місяця.

"Заявки знаходяться на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку", - йдеться у відповіді німецького регулятора на запит видання.