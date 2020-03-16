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Ще в одній країні підтвердили перший випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:46
Ще в одній країні підтвердили перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Чоловік прибув в країну з Бельгії

В Танзанії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PML Daily.

За словами представника Міністерства охорони здоров'я країни Джеральда Чамі, інфікований прибув 15 березня з Бельгії.

На африканському континенті у 28 країнах зареєстрували випадки зараження, загальне число перевищує 350.

Нагадаємо, 16 березня також перший випадок COVID-19 підтвердили в Сомалі.

Зазначимо, Євросоюз закриє майже всі зовнішні кордони у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19. Винятком стануть Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Великобританія.

За минулу добу, 15 березня, в Іспанії коронавірусом захворіли близько 1 тисячі осіб. Всього в країні кількість інфікованих наближається до 9 тисяч. З них близько 300 осіб померли.

Додамо, що станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

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