ЄС закриє майже всі зовнішні кордони через коронавірус, - прем'єр Словенії

Фото: Янез Янша (wikipedia.org)

За словами словенського прем'єра, ЄС завершує приготування до введення нових обмежень

Європейський союз закриє майже всі зовнішні кордони у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у Twitter.

За його словами, винятком стануть Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Великобританія.

"Нарешті хороші новини від ЄС. Після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Лейєн: ЄС закриває свої зовнішні кордони (за винятком Швейцарії, Ісландії, Норвегії і Великобританії)", - написав Янша.

За словами словенського прем'єра, Євросоюз зараз завершує приготування до введення відповідних обмежень. Наразі відбувається відеоконференція міністрів закордонних справ країн ЄС, а завтра конференцію проведуть глави урядів і держав, після чого буде прийнято рішення про закриття зовнішніх кордонів ЄС.

Нагадаємо, для запобігання поширенню коронавірусу і мінімізації його наслідків, низка країн вже ввели обмеження на пересування по країні, перетину кордону, оголосили карантин або режим надзвичайного стану.

Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - у матеріалі РБК-Україна.