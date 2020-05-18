Ще одній підозрюваній у справі про пожежу в Одесі обрали запобіжний захід

Фото: пожежа в Одеському коледжі в грудні 2019 року (скрін YouTube)

Суд заарештував завідуючу денним відділенням коледжу

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній у справі про пожежу в Одеському коледжі. Під цілодобовий арешт відправили завідувачку денним відділенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що завідувачку денним відділенням "Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. За версією слідства, 4 грудня 2019 вона включила електричний обігрівач у своєму кабінеті на третьому поверсі і залишила його без нагляду. Саме обігрівач називають причиною пожежі.

"Розглянувши клопотання, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні минулого 2019 року загорівся коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, в результаті загинули 16 людей, ще 30 постраждали. Серед загиблих студенти та працівники коледжу, директор Інституту морської біології Борис Александров, співробітниця цього інституту і рятувальник ДСНС. Загиблим вчительці Ганні Бортюк і рятувальнику Сергію Шатохіну посмертно присвоєно звання Героя України.

У цій справі також підозрюваної проходить директор коледжу Любов Кочергу, яка теж перебуває під домашнім арештом.

Автор: Іван Петров