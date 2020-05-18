ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще одній підозрюваній у справі про пожежу в Одесі обрали запобіжний захід

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 18:12
Ще одній підозрюваній у справі про пожежу в Одесі обрали запобіжний захід
Фото: пожежа в Одеському коледжі в грудні 2019 року (скрін YouTube)

Суд заарештував завідуючу денним відділенням коледжу

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній у справі про пожежу в Одеському коледжі. Під цілодобовий арешт відправили завідувачку денним відділенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що завідувачку денним відділенням "Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. За версією слідства, 4 грудня 2019 вона включила електричний обігрівач у своєму кабінеті на третьому поверсі і залишила його без нагляду. Саме обігрівач називають причиною пожежі.

"Розглянувши клопотання, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні минулого 2019 року загорівся коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, в результаті загинули 16 людей, ще 30 постраждали. Серед загиблих студенти та працівники коледжу, директор Інституту морської біології Борис Александров, співробітниця цього інституту і рятувальник ДСНС. Загиблим вчительці Ганні Бортюк і рятувальнику Сергію Шатохіну посмертно присвоєно звання Героя України.

У цій справі також підозрюваної проходить директор коледжу Любов Кочергу, яка теж перебуває під домашнім арештом.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Одесапожежаколледж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся