Обстрілювали Харківську область: Україна пред'явила звинувачення двом російським окупантам
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо двох російських окупантів. Вони обстрілювали Харків і область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.
Як встановило слідство, двоє російських військових - водій-заряджаючий і навідник БМ-21 "Град" - 24 лютого обстріляли Харківську область з території Росії. Зокрема, вони завдали ракетних ударів по селищу Козача Лопань, в результаті якого були зруйновані об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, окупанти своїм вогнем знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради.
Пізніше окупанти перетнули український кордон і продовжили обстріли Харківської області. Після розгрому російської військової колони українськими захисниками вони потрапили в полон.
Після проведеного розслідування відносно них висунуто звинувачення за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: окупанти, які обстрілювали Харків і область, постануть перед судом (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадаємо, з перших днів війни з Росією Харків і область піддаються масованим обстрілам. Окупанти завдають ударів по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, навчальним і культурним закладам. Так, в ніч на 7 травня російські військові ракетним ударом знищили музей імені Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.
Відзначимо, за минулу добу окупанти тричі обстріляли Харків. По ракетних і артилерійських ударах виявилися Північна Салтівка і район ХТЗ.
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