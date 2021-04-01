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Ще одного учасника заворушень під ОП відправили під домашній арешт

Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід лідеру організації "Гонор" Сергію Філімонову, який є фігурантом у справі про заворушення під Офісом президента. Його відправили під цілодобовий арешт.

Про це повідомляє видання "Ґраты".

Також суд зобов'язав Філімонова здати закордонний паспорт, а також приходити на виклики слідчого на першу вимогу.

Його підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї по частині 4 статті 296 Кримінального кодексу.

Сам активіст заперечує свою провину.

"Я в будівлю не кидав фаєр, двері не псував, вікна не бив і хуліганських мотивів у мене не було", - заявив він.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.

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Новини України Офіс президентабеспорядкиСуд
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