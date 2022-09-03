Ще одне судно із зерном вийшло з морського порту України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Туреччини в Twitter .

"В рамках відвантаження зерна: через несприятливі погодні умови в українських портах очікували відходу дев'яти суден, а відпливло одне судно", - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 1 вересня, судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух по протоці Босфор було перекрито.

Також ми писали, що у четвер вранці, 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією.

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