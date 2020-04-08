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Ще одна країна запровадила надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 13:09
Ще одна країна запровадила надзвичайний стан через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

В Ефіопії зареєстровано 52 випадки зараження коронавірусом

Уряд Ефіопії прийняло рішення ввести режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє WKZO.

Проте прем'єр-міністр Абий Ахмед не повідомив, які додаткові заходи будуть вжиті в умовах надзвичайного стану.

"Враховуючи серйозність ситуації з коронавірусом, уряд Ефіопії запровадив надзвичайний стан відповідно до статті 93 Конституції", - заявив прем'єр-міністр.

Влада вже вжила ряд заходів, щоб зупинити поширення вірусу, включаючи закриття шкіл, заборона громадських зібрань і вимога, щоб більшість співробітників працювали з дому.

За останніми даними, в Ефіопії зареєстровано 52 випадки зараження коронавірусом, дві людини померли.

Нагадаємо, 13 березня в Ефіопії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Так, коронавірус зафіксували у 48-річного японця, який прибув з Буркіна-Фасо, на початку березня.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що прогнозувати завершення пандемії COVID-19 ще рано. За словами представників ВООЗ, підіймати тему про завершення пандемії можна буде через два тижні.

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